«Пилю! Режу! Выметаю!»: Галкин с упитанным «пузом» превратился в дачника

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Супруг Алла Пугачёвой решил наглядно показала фанатам, что не боится тяжелой работы в саду.

В период майских каникул Максим Галкин решил не тратить времени на отдых и отказался от роскошных заграничных курортов в пользу дома. Однако даже в шикарном замке шоумен не смог сидеть без дела и на некоторое время даже превратился в дачника с упитанным «пузом». Галкин занимался обрезкой деревьев в саду, а Алла Борисовна снимала «трудягу» на камеру. Сам Максим таким образом хотел показать фанатам, что является настоящим хозяином в своем доме, за что теперь его нельзя прозвать «белоручкой».

«Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних Мстителях. Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник», - с гордостью заявил Галкин в личном микроблоге в Instagram. Стоит отметить, что шоумен регулярно в свободное время занимается своим домом, лично наводит в порядок в саду и приучает детей к физическому труду.