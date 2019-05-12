«Затравили» после операции? Пынзарь приняла серьезные меры из-за негатива в сети

Сегодня, 10:30

По подобию Волочковой, телезвезда ничего другого не придумала, кроме простого ограничения комментариев.

Пару недель назад Дарья Пынзарь сделала еще одну операцию, только в этот раз хирурги «кромсали» ее лицо. Телезвезда надеялась, что это решение пойдет ей на пользу, но подписчики сразу отметили отсутствие каких-либо кардинальных изменений во внешности. В последнее время хейтеры взваливали на плечи женщины шквал негативных комментариев в сети, и это довело ее до принятия серьезных мер. Дарья отключила возможность оставлять комментарии под ее постами, аргументируя это тем, что «в последнее время много неадеквата появилось, многих забанила».

Пынзарь так сильно «затравили» после операции? Та же самая история приключилась с Анастасией Волочковой, которая до поры до времени терпела оскорбления на своей странице, а потом и вовсе убрала комментарии. В фан-клубах активно продолжают обсуждать персону. Многие уверены, что звезде просто правда глаза заколола, и она не смогла с этим смириться.