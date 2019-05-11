Земцов в «пролёте»? Орбакайте могла пожалеть о расставании с Пресняковым

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Непростая жизнь с мужем и «лондонские воспоминания» могли пробудить былые чувства Кристины к Владимиру.

Уехав на выходные в Лондон, Кристина Орбакайте, знаменитая певица и супруга Михаила Земцова, не выглядит настолько счастливой, как обычно. Последние слухи о скором разводе пары подогреваются настроем звезды, которая к тому же могла пожалеть о расставании с Владимиром Пресняковым, своим первым супругом.

Вероятно, на звезде тяжело сказались не только нынешние отношения с Михаилом, но и предыдущие разочарования в браках, скандал с Байсаровым и прочие перипетии в личной жизни Кристины, которые случились после их расставания с Пресняковым.

«Много приятных воспоминаний связано с Лондоном», – пишет в Instagram звезда, которая, вероятно, чувствует себя одиноко без поддержки мужа. С таким развитием событий Михаил может остаться, действительно, в «пролёте» без любящей жены и дочери, которая уйдёт от него вместе с мамой.

Воспоминания о страстных отношениях с Владимиром Пресняковым, скорее всего, с новой силой одолели Кристину в этой поездке. К тому же, Орбакайте могла вспомнить о рождении в Лондоне в 1991 году своего первенца Никиты Владимировича Преснякова, что всегда становится самым ярким впечатлением и воспоминанием для любой женщины.