«Будто анорексия!» - Фанаты призвали Ольгу Бузову прекратить «голодовку»

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Торчащие ребра знаменитости не впечатлили поклонников, которые посоветовали ей срочно набрать вес.

33-летняя певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова ведет активный образ жизни и, несмотря на сложный рабочий график, успевает внимательно следить за своим питанием. Знаменитость не позволяет себе употреблять алкоголь, жирные или мучные продукты, которые могут испортить её фигуру. Недавно в своем новом посту в соцсети Instagram артистка показала, что ей ещё больше удалось похудеть, а потому у неё стали заметно выпирать ребра. Сама Бузова гордится своей фигурой, а фанаты призывают её срочно прекратить «голодовку», чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

«Будто анорексия!», - заявили фолловеры знаменитости, которые даже перестали узнавать Ольгу на фотографиях. Некоторые интернет-пользователи даже предложили скинуться Бузовой на еду, дабы артистка не выглядела такой истощенной. Однако не исключено, что знаменитость просто очень сильно втянула живот и только визуально создала эффект нездоровой худобы.