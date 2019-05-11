Позор вместо победы? На «Евровидении» Лазарева может подвести слишком сложный номер

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Уже появились технические трудности в реализации грандиозного замысла артиста и его команды.

Вся Россия и многие соседние с ней страны болеют за участника «Евровидения» Сергея Лазарева, который уже во второй раз пытается вырвать победу на песенном конкурсе. Как и в прошлый раз, номер у певца получился действительно зрелищный, однако он и может тем самым «камнем преткновения», который помешает Сергею победить.

Дело в том, что номер Лазарева слишком сложный по технической части, ведь на сцене будут одновременно транслироваться сразу несколько его изображений. Любая неполадка, вышедшая из строя деталь или сбившиеся настройки программы, могут подвести Лазарева к громкому провалу, который увидят миллионы зрителей. Так неужели из Израиля Лазарев привезет в Россию позор вместо победы?

Лазарев уже пожаловался на определенные технические трудности собственного номера, которые в настоящее время пытается устранить команда певца. «Но все усилия, надеюсь, будут не зря…» - пишет артист в своем новом посте.