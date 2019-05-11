Ноги зигзагом и «поплывший» горизонт: Волочкова снова опозорилась из-за фотошопа

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На «здоровом образе мыли» может держаться «идеальная» фигура балерины.

Анастасия Волочкова уже не первый год радует подписчиков провокационными фотографиями с отпуска. Как известно, на днях балерина отправилась на очередные каникулы на Мальдивские острова, откуда уже успела порадовать соцсети неоднозначными фотографиями и роликами. Так, очередное фото в Instagram балерины не осталось без внимания. Волочкова опубликовала снимок, где позирует в купальнике на фоне океана. И всё бы ничего, вот только Анастасия снова опозорилась из-за фотошопа.

На снимке отчётливо заметен «поплывший» горизонт и искажённые зигзагом ноги примы-балета. Примечательно, что в комментарии к публикации Волочкова с гордостью заявила о залоге идеальной фигуры. Как оказалось, перед отъездом на Мальдивы балерина приняла участие в шоу «Звезды сошлись», где обсудила тему фитнеса и здорового образа мысли. Но, исходя из того, как Анастасия «искусно» пользуется фотошопом для коррекции фигуры, сила мысли явно не лучшая её «способность».