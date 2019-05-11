Балерине на зависть: Самбурская повторила эффектный шпагат Волочковой на яхте

Сегодня, 16:22

Скандальная актриса доказала, что обладает прекрасной растяжкой и чувством юмора.

32-летняя российская кинозвезда и телеведущая Настасья Самбурская недавно повторила эффектный шпагат Анастасии Волочковой на яхте и в шутку заявила, что её снимок совсем не похож на подобное фото балерины. Видимо, на зависть Волочковой, актриса решила доказать, что трюки балерины не такие уже и сложные, если она смогла в точности их повторить.

Поклонники были в восторге от смелости Настасьи: «Ничего общего. Слишком много одежды. Волочкова столько на себя не надевает», «Мне кажется самоирония - это лучшее, что может быть в женщине. Зачет», «У тебя шпагат лучше и интеллект с красотой имеются. Ничего общего с этим комодом нет», «Волочкова нервно курит в сторонке», «Волочкова тоже говорит, что не ведет себя как Волочкова», «Чувство юмора отличное!».