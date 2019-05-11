Счастливы лишь на камеру? Пугачёва и Галкин открыто показали нежелание находиться рядом

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Брак сыпется, как карточный домик – так можно подумать, просматривая последние «истории» комика в сети.

Недавно Максим Галкин поделился со своими подписчиками в социальной сети видеороликами с отдыха. Комик вместе со своей супругой решили принять солнечные ванны, вышли на улицу позагорать и подышать свежим воздухом. Несмотря на то, что артист сразу похвастался, что проводит время с любимой супругой, парочка не захотела лежать вместе. На видео четко видно, что Максим прилег на мини-диван во дворе, а Алла предпочла сесть отдельно от него, в 10 метрах, на другом стуле. Это странное поведение по отношению к своей второй половинке не может не настораживать. Очевидно, Пугачёва и Галкин открыто показали нежелание находиться рядом, ведь даже в выходной день практически не приближаются друг к другу.

Неужели так любовь, которую демонстрирует звездная пара, всего лишь игра перед фанатами? Не исключено, что Примадонна с мужем счастливы лишь на камеру, а в реальной жизнь даже стараются избегать друг друга. Теперь назревает вопрос: как дети относятся к возможному расколу в семье, и не травмирует ли это психику 5-летнему Гарри и Лизе?