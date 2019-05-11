Завидует? Бузова довела до слез беременную фанатку

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Желание стать мамой, похоже, не дает покоя певице.

Вчера Ольга Бузова выступила для фанатов города Самара. Без неприятных инцидентов, как сообщают пользователи сети, не обошлось. Поклонники назвали телеведущую двуличной дамой, которая лишь на публику заявляет о любви к фанатам, а на самом деле брезгует ими.

Под одним из постов Бузовой пользователь рассказал, что Ольга отказалась фотографироваться с беременной девушкой и даже автограф не стала давать. При этом охранники певицы, по словам фолловера, едва не вытолкнули беременную фанатку, а также других поклонниц артистки. Как отмечают пользователи, Бузова своим поведением довела девушку в положении до слез. Зато с какими-то влиятельными мужчинами Ольга не отказалась сделать фото, отмечают в сети. «Никто тебе не нужен, кроме денег, чувства превосходства», - возмущаются фолловеры.

Такое поведение Бузовой по отношению к беременной поклоннице можно объяснить банальной завистью. Ни для кого не секрет, что два года назад Ольгу предал ее возлюбленный, который ушел от нее. С тех пор телеведущая так и не смогла наладить личную жизнь. К тому же, как неоднократно признавалась сама Бузова, она уже давно мечтает стать мамой. Неужели Ольга попросту завидует всем беременным девушкам? Поэтому, возможно, и относится к ним неуважительно, что, похоже, и произошло после концерта в Самаре.