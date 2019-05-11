Мяч пинать – гиблое дело? Барановская не хочет футбольной карьеры своим сыновьям

Сегодня, 19:01

Занимая детей гончарством, телеведущая пытается отвлечь мальчиков от «папиной» работы.

Даже на отдыхе в Израиле Юлия Барановская не упускает, видимо, возможности наставить своих сыновей на «правильный» жизненный путь. Юлия, очевидно, не хочет футбольной карьеры своим сыновьям, что, конечно, сопровождается рядом странных действий матери. Прежде всего, её желание оградить детей от футбольного увлечения сопровождается максимальной загруженностью детей всеми остальными хобби и дополнительными кружками.

Даже на отдыхе Юлия повела детей в гончарную мастерскую, чтобы сыновья загорелись желанием стать великими гончарами, а не футболистами. Важно сказать, что её план сработал, чем она даже поспешила похвастаться в Сети. Видимо, женщина, действительно, считает, что мяч пинать является гиблым делом и не принесёт никаких успехов её сыновьям.

«Пока Арсений лепил свою первую тарелку, он облил жидкой глиной все свои белые кроссовки и тут же, на мое возмущение, он мне уверенно ответил: «Мама, искусство требует жертв». Ну, а потом вообще попросил гончарный круг и сказал, что теперь это его любимая профессия. Я говорю: «Подожди, ты же футболист». На что он мне отвечает: «Мама, ну ты чего, несколько профессий в жизни никогда не помешают»» –заявила довольная телеведущая.

Вероятно, занявшись гончарством, Арсений и правда пересмотрел своё увлечение футболом, хотя мама посеяла ростки сомнения ещё задолго до глиняного хобби. Уже давно Юлия всецело погружает детей в медийную жизнь: многочисленные съёмки, рекламы, записи, прослушивания, кружки танцев и актёрского мастерства и многое другое, что не совсем вяжется с правильной футбольной карьерой. Среди прочего футбольные секции занимают только дополнительную роль хобби для общего саморазвития, а не серьёзного занятия.