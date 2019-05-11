«Нога не разгибается» - Фанаты высмеяли «болезнь» Ксении Бородиной

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Проблемы «ахиллесовой пяты» могут передаться дочери ведущей Тее, опасаются поклонники.

Впервые за продолжительное время бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала фото с своим мужем Курбаном Омаровым. К фото звезда добавила трогательную подпись: «Обожаю гулять с тобой», но поклонники обратили внимание на другую деталь публикации – ногу звезды. Дело в том, что Ксения любит для снимков сгибать ногу в коленке. Наверное, она думает, что так ее фигура выглядит лучше, но делает это так часто, что это кажется нелепым.

Поклонники в шутку заподозрили проблемы со здоровьем ведущей, и высмеяли эту «болезнь». «И у Маруси уже ножка не разгибается, видно по наследству, хоть бы Тее это не передалось» - написал один из комментаторов, предположив, что это может происходить из-за повреждения «ахиллесовой пяты». Если у Бородиной и правда есть травма, то точно такая же, вероятно, имеется как минимум у половины девушек, публикующих фото в соцсетях – все стоят в одинаковой странной позе с согнутой ногой.