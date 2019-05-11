«Похмелилась», потом помолилась. Бородина отправилась в храм после «веселого» вечера

Сегодня, 14:00

По пути в Петербург Ксения показывала у себя в профиле шампанское, а утром ее очень развеселил «похмельный» бульон.

Пятница уже с самого утра могла «искушать» Ксению Бородину, ведущая отправилась в Петербург, а веселый отдых явно был включен в негласную программу путешествия. Разделившись со своим мужем, когда Курбан поехал на собственной машине, а Ксения с друзьями на «Сапсане», ведущая начала отдыхать еще в поезде. Женщина, оказавшаяся в далеке от детей и быта, решила не отказывать себе в удовольствии пригубить немного шампанского. «Ильнарчик открыл Ренуарчик», – с задором рассказывала Ксения в поезде, показывая поездку у себя в Instagram.

Похваставшись красотами Питера, компания отправилась в ресторан, где они могли отдохнуть на славу. Не выдержав таких «серьёзных» гулянок, уже сегодня с утра женщина опубликовала фотографию меню в одном из ресторанов Северной столицы, где особо подчеркнула «похмельный куриный бульон» за 290 рублей.

Очевидно, «похмелившись» бульоном с забавным названием, звезда решила потом и помолиться, отправившись в храм. После «веселого» вечера ведущая решила посвятить часть своего времени поездке к религиозной святыне. Во время визита в часовню Ксении Блаженной, Бородина не забыла все это в своем профиле.

Судя по всему, Ксения решила осуществить свои недавние планы. Несколько дней назад Бородина рассказывала фанатам, что хочет поехать в Петербург для посещения святыни. Однако весьма странно, что Ксения отправилась в часовню после того, как вечером ранее она пила шампанское, а с утра «похмелялась» необычным блюдом. Возможно, бульон не имеет отношения именно к Бородиной. Ведущая могла заметить забавное название, не желая «похмеляться», а просто случайно.