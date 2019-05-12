«Любим устраивать дебош» - Избранник Волочковой раскрыл ее «страсть» к спиртному

Сегодня, 10:00

«Любовник» балерины не стесняется хвастаться подарками от Анастасии, но при этом рассказывает, что ждет от нее большей щедрости

Анастасия Волочкова решила устроить себе майский отпуск – недавно балерина улетела отдыхать на Мальдивы. Пока неизвестно, взяла ли прима с собой на отдых тайного ухажера или же оставила в Москве. Однако, похоже, сам любовник танцовщицы решил не только подтвердить свое присутствие на райском острове, но и наконец-то рассекретить свою личность.

Некий организатор мероприятий по имени Владимир активно наполняет свой Instagram-аккаунт подробностями отношений с Волочковой. Мужчина называет Анастасию любовью всей своей жизни, однако при этом выставляет возлюбленную в не самом лучшем свете. В одном из постов избранник примы буквально раскрыл ее «страсть» к спиртному. Владимир отметил, что сразу по прилету на отдых они с Волочковой предпочитают побаловаться алкоголем, в частности пивом. «Любим устраивать дебош», - написал кавалер балерины. Мужчина, как говорится, сдал возлюбленную с потрохами.

Кроме того, возможный любовник Волочковой, похоже, может быть альфонсом, причем с завышенными требованиями. На своей странице мужчина выразил недовольство тем, что Волочкова преподнесла ему в подарок спортивный костюм не той фирмы, о которой он мечтал. Вероятно, таким образом Владимир намекнул возлюбленной, что ждет от нее еще больше презентов. Если этот мужчина на самом деле является женихом Волочковой, то прима, видимо, пока еще не осознает, с кем связалась. Молодой человек может окончательно «подмочить» репутацию балерины и разорить приму своими высокими запросами.