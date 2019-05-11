«Любит», как Батрутдинов Бузову. Харламов намекнул на роман с Гузеевой

Сегодня, 16:03

После всех унижений ведущей, оказалось, что комик может быть к ней глубоко не равнодушен.

Никто из фанатов комика и актера Гарика «Бульдога» Харламова не мог понять, почему в определенный момент он так сильно зациклился на оскорбительных шутках о ведущей «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой. Кто-то предполагал, что таким образом артист отстаивал свое право шутить пошло и некрасиво, но, даже в этом случае, почему бы не посмеяться над другими знаменитостями, почему только Гузеева? Сегодня Харламов намекнул о причинах своего повышенного внимания к ведущей.

В следующих двух фото Гарик сравнил с Джаредом Лето и его искусственной головой Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова, а также Ларису Гузееву и самого себя. При том, что Тимуру и Ольге давно приписывают роман, да артисты и сами говорили, что хотят в будущем пожениться, впору предположить, что Харламов «любит» Гузееву точно так же, как Батрутдинов Бузову.

Это действительно непредсказуемый поворот этой странной истории. Харламов, завуалировано намекая на роман с Гузеевой, путем сравнения себя с Батрутдиновым, а Ларисы с Бузовой, дает понять, что он и ведущая действительно могут иметь романтические отношения.

Кстати, Гузеева на протяжении всех издевательств в соцсетях Харламова над собой почему-то молчала, хотя в любом другом случае даже более безобидные шутки выводили ее из равновесия. Неужели комик и актриса скрывают свои романтические отношения? Возможно, Гарик и Лариса связаны не только скандалами, но и взаимной симпатией.