Семью спасут дети. Меладзе может «заделать» Брежневой ребенка из-за страха перед разводом

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Боязнь одиночества, безынициативность и неуверенность в себе могут сказаться на личной жизни продюсера.

Спустя долгие годы союз Константина Меладзе и Веры Брежневой всё так же оставляет за собой вопросы: череда измен, обманов и тайная свадьба. К тому же, в семье так и не появился совместный ребёнок, за что в сети даже стали обвинять Брежневу в меркантильности. Слухи о семейных проблемах артистов не утихают уже несколько лет: у пары очень мало общих фото, они отдыхают порознь и редко появляются на светских мероприятиях вместе. К тому же, Константин неустанно твердит в интервью о страхе развода за своих друзей, ведь и сам продюсер пережил достаточно болезненное расставание с первой женой. Возможно, пара переживает сейчас не лучшие времена.

Тем не менее, не исключено, что на фоне горького опыта и боязни одиночества Константин постарается всеми силами сохранить семью с Верой, которая, по последним слухам, уже активно подыскивает нового любовника. Меладзе может «заделать» Брежневой ребёнка из-за страха перед разводом. Очевидно, что семью могут спасти дети, к тому же, в одном из интервью певица призналась, что очень хочет родить ещё одного ребёнка.