Арнтгольц оказалась скромнее? Почему Наталью Рудову убрали с «Первого канала»

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Вероятно, именно сомнительная слава мешает Рудовой дальше развиваться в профессиональной сфере.

Артистка Наталья Рудова в один момент пропала со всех телеканалов страны. Несколько лет назад девушка могла похвастаться ролями на «Первом канале». Наталья снималась во многих сериалах, которые так полюбились зрителям. Неожиданно для всех место Натальи Рудовой заняла актриса Татьяна Арнтгольц, актриса снимается в новых сериалах уже много лет, не уступая никому тёплое место. Возможно, Антгольц оказалась скромнее? Для канала всегда был важен не только талант, но и достойное имя артиста.

«Первый канал» очень любит скромных актрис с хорошей репутацией, какой Татьяна и является, девушка ни разу не была замечена ни в одной скандальной ситуации.

Наталья в отличие от Татьяны не может похвастать положительной репутацией. Журналистка Елена Миро не так давно публиковала новость о том, что Рудова отдыхала с наследником страховой компании Сергеем Саркисовым, незадолго до того, как он попал в реанимацию от передозировки.

Данная публикация натолкнула пользователей на мысль, что же связывало Наталью с богатым мальчиком, увлекающимся наркотическими препаратами. Вероятно, Наташа всерьёз испугалась, что её обвинят в совместном употреблении наркотических веществ, либо скажут, что она была в любовных отношениях с парнем, обладающим сомнительной репутацией. Девушка захотела перестраховаться и опубликовала фото с популярным фотографом Даниилом Величко в Instagram. Будто у них любовь и она не имеет никакого отношения к Саркисову младшему. Кроме того, девушка достаточно часто демонструет обнаженные фотографии в своей соцсети, чем привлекает внимание разной аудитории.

Вероятно, именно сомнительная репутация и большое количество слухов, мешает Рудовой дальше развиваться в профессиональной сфере. «Первый» мог отказаться от сотрудничества с девушкой из-за подобных вбросов из сети, окружающих её довольно длительное время. На сколько известно, «Первый канал» очень высокого мнения о себе и очень беспокоится за собственную репутацию и падение рейтинга. Именно поэтому чаще всего отсеивает артистов за любые скандалы в прессе, ведь они могут основательно подорвать доверие зрителя к той или иной персоне. Возможно, продюсеры переживают, что большее количество зрителей может отказаться от просмотра любимого сериала из-за артистов с сомнительным настоящим.