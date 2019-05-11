Пьет из «крупной посуды»! Певица Слава оторвалась на «Жаре»

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Певица Слава показал, как нужно отдыхать на фестивале, пока не видит муж.

Фестиваль «Жара» не сходит с уст народа, волна обсуждений о скандальности мероприятия не утихает не на секунду. Певица Слава, как и большинство звезд из шоу-бизнеса, решила посетить музыкальный фестиваль «Жара». В Instagram группе @gryaznota появилось видео, на котором видно, что на фестивале в Дубае певица пьет крепкий алкоголь с горла. Инсайдеры предположили, что организаторы поскупились на бокалы для звезд. И по этому Славе пришлось пить из «крупной посуды». На записи видно, что певица уже достаточно подшофе - подпевает Григорию Лепсу и ведет себя не сдержанно. В сети обмолвились, что Слава не прочь выпить, когда есть хорошая компания. Так, на одном из концертов в Санкт-Петербурге звезда вышла на сцену в не трезвом виде и ругалась матом. После чего, Слава подсаживалась к гостям, предлагала следовать ее советам, так сказать, в Питере - пить.

Обозреватели осудили певицу за слабость к горячительному.

«Праздник - не до конца праздник, если не пить из горла. Давно у меня праздника не было», «Мы такое уже видели, она по-другому пить и не умеет», - комментируют видео пользователи.

Слава неоднократно рассказывала о своих вредных привычках в своем Instagram, похоже певица совершенно этого не стесняется. Скорее всего, Слава ушла в отрыв пока муж не видит. Ведь он старше звезды на 28 лет, у него совсем другие интересы,и скорее всего, понятия отдыха у них тоже разное. Возможно, он любит отдыхать в семейном кругу, в спокойной обстановке с чашечкой чая у камина. А душа Славы рвется в отрыв, как 20 лет назад. Складываетя впечатление, что именно по этой причине - большая разница в возрасте мешает найти точки соприкосновения с партнером и она заливат свое одиночество-сволочь.