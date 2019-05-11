«Кусок козла»: Лариса Гузеева жестко оскорбила промоутера на улице

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Ведущая не оценила профессии человека с улицы и довольно грубо «опустила» его перед своими подписчиками.

Известная актриса театра и кино, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, в последнее время стала очень жестко и необдуманно высказываться в сторону обычных людей. И, действительно, актриса всегда отличалась резким словцом, но за короткие 3 месяца – она побила собственный рекорд.

Если быть точнее, то после смерти ее мамы, очень близкого ей по духу человека – Лариса перестала сдерживать себя в эмоциях. В одном из интервью она призналась, что ради того, чтобы вывести себя из депрессии она даже сменила цвет волос и превратилась в блондинку, но и это не помогло.

Подписчики Гузеевой очень часто попадают «под горячую руку» ведущей. Она не стесняется в выражениях, грубит, материться, и делает все, чтобы ей не задавали какие-либо вопросы касающейся ее личности. В своем шоу «Давай поженимся!», телеведущая также часто злорадствует. Она называет участников программы «животными», «козлами», «безмозглыми курицами». Вот и в этот раз мужчина в костюме клоуна потерпел оскорбления со стороны ведущей.

«Какие же приставучие вот эти клоуны! Как же я их терпеть не могу просто ну… Вот смотри, смотри кусок козла вот просто!», - высказалась ведущая у себя в stories Instagram. Человек с улицы просто выполнял свою работу за скудное вознаграждение. Ни для кого не секрет, что работа промоутером (распространение листовок рекламы) не приносит большого заработка, но отнимает много времени. А за каждый час примерно человек может получить около 200-300 рублей, конечно, этого не скажешь о заработке актрисы и ведущей «Первого канала».

Можно предположить, что на это бы ответила сама Лариса Гузеева: «Кто на что учился!». Но ведь от разницы в профессии или занимаемой должности он не перестал быть человеком? Многие посчитали, что Гузеева все-таки перешла рамки дозволенного, когда публично решила оскорбить человека с улицы.