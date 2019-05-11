«Моя жизнь, когда хочу тогда и дура»: Барановская пресекла осуждающие комментарии хейтеров про её отношениях с Аршавиным

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«Где ваша гордость?», - хейтеры разочаровались в возможном решении Барановской сойтись с бывшим мужем

Некоторое время назад, в сети появилась информация о том, что Юлия Барановская может вновь сойтись с Андреем Аршавиным. Несмотря на предательства и унижения, через которые прошла ведущая она не держит обиды на футболиста. Недавно он развёлся со второй женой и приехал в Москву. Не сложно догадаться зачем. Первым делом он отправился к своей семье – Юле и детям. Барановская выставила фото, на котором была неотразима. Пользователи сети предположили, что таким образом девушка подготовилась к встрече с экс-супругом. Глаза её неимоверно светились от счастья и выдавали всё, что происходит у неё в душе. Позже, Аршавин выставил фотографию с дочкой, вероятно это фото сделала сама Юля.

Но стоило, звёздам приоткрыть занавесу своей личной жизни, как тут же в их сторону полетели негативные комментарии.

«Юля, если это действительно правда, то я очень разочарована. Неужели вы забыли ту боль, которую причинил, вам этот человек? Неужели вы забыли, как выживали с тремя детьми без денег? Он ушёл к другой, бросив вас беременную. Я не понимаю, как такое можно простить? Имейте к себе уважение!», «Юля! Зачем вам этот предатель? Вы красивая девушка и ещё сможете быть счастливой. Зачем дважды нате же грабли», - комментировали пользователи сети.

Но похоже, Барановская настолько оглушена любовью к бывшему мужу, что готова ещё раз попытать счастье рядом с ним. Тем, более, в одном из интервью ведущая говорила: «Дети любят папу и он для них много значит. Я хочу, чтобы он чаще виделся с ними. Для них это важно». К слову, на протяжении 5 лет после расставания с Аршавиным, Барановская так и не завела новые отношения.

Это может говорить только об одном, она надеялась и верила в воссоединение семьи. А для того, чтобы не создавать вокруг себя негатив, Барановская пресекла осуждающие комментарии хейтеров о её отношениях с Аршавиным. Ведущая одела темные очки и кофту с надписью: «Моя жизнь, когда хочу тогда и дура».

Вот такой мягкий намёк, на то, чтобы от них отстали раз и навсегда. Будем надеяться, что пользователи сети поймут полезное правило: «Со своим уставом, в чужой монастырь не ходят».