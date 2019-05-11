На 21-летие сына Кристина Орбакайте оторвалась по полной

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Кристина Орбакайте опубликовала видео, которое подталкивает на мысль, что певица позволила себе выпить лишнего.

Певица Кристина Орбакайте поздравила сына – Дени с 21-летием. Артистка опубликовала совместную фотографию с тортом, на которой поздравляет сына с днём рождения. На этом праздник не закончился, через несколько часов артистка опубликовала в stories видео, после которого стало понятно, что певица оторвалась на дне рождении сына по полной программе.

Во-первых, Кристина опубликовала видео в Instagram в 6 часу утра, что ей вообще не свойственно, а во-вторых, она очень развязно и по современному танцует. Данные действия Кристины подталкивают на мысль, что певица позволила себе выпить лишнего и после этого пустилась в пляс.

Очень странно выглядит то, что Кристина пошла отдыхать вместе с сыном в клуб, обычно мальчики в таком возрасте предпочитают отмечать день рождения в кругу друзей. Можно предположить, что Кристина просто переживает за сына, чтобы материнское сердце было на месте, решила составить ему компанию, что мало похоже на правду. Скорее всего, Дени испытывает трудности в общении со сверстниками, на видео, где Кристина дарит ему торт, пользователи заметили, что он ведёт себя, как маленький мальчик, складывается впечатление, что он отстаёт от сверстников.

«С днём рождения! Дени хороший, скромный парень, видимо не любит подобные тусовки», - пишут фанаты Кристины.

Возможно, мальчик не интересуется подобными мероприятиями и не пьёт алкоголь, поэтому ему кажется скучным посещать подобные места с друзьями. Мама могла специально вытащить сына в клуб, чтобы растормошить и дать сыну возможность расслабиться.