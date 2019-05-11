Постоянно одна: Решетова намекнула на неверность Тимати

Сегодня, 07:46

Девушка Тимати опубликовала неоднозначную историю в своем Instagram, в которой встал вопрос о верности Тимура.

Анастасию Решетову подписчики уже на протяжении долгого времени замечают одну по вечерам. С недавнего времени девушка переехала к своему молодому человеку. И видимо, чтобы Решетова не скучала, пока Тимати находится не дома, он купил ей котенка. Она часто показывает свои игры с маленьким питомцем в квартире у Тимура. Сегодня она написала в своем профиле про котенка Тимати: «Ласковый малыш, но только с одним человеком. Так как он однолюб»

Подписчики девушки восприняли неоднозначно и решили, что она провела аналогию со своим возлюбленным, которого в тот момент не было дома. Якобы Анастасия намекнула на неверность Тимати, так как последний почти всегда проводит время без Решетовой. Ко всему прочему у него есть дочь Алиса от прежнего брака, с которой музыкант проводит все свое свободное время. Возможно, Решетова начала подозревать Юнусова в интрижках с его бывшей супругой Аленой Шишковой. Которая до сих пор свободна и остается в хороших отношениях с отцом своего ребенка.

В сети пошел слух о том, что Тимати мог отправить за свой счет Шишкову отдыхать на Мальдивы. Складывается такое впечатление, что этот нюанс и задел Решетову. И в связи с этим, она все больше подозревает своего молодого человека в изменах. Не говоря о том, что Тимур постоянно проводит время со своей дочкой, которую даже берет на различные медийные мероприятия, в отличие от Анастасии. Поэтому по всем признакам девушка может считать его не однолюбом, уверены ее поклонники.