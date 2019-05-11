«Сколько она заплатила Эрнсту?»: Зрители возмущены появлением Алсу в программе «Сегодня вечером»

Сегодня, 04:37

После громкого скандала на шоу «Голос. Дети» певица впервые вышла в свет в эфире «Первого канала».

Недавний громкий скандал, произошедший на детском телешоу, неожиданно притих. После обнародования результатов голосования на шоу «Голос. Дети» зрители пришли в ужас от того, с каким отрывом одержала победу в программе дочь Алсу – Микелла Абрамова. Многие звезды не смогли сдержать эмоций и посчитали несправедливым - вынесенное решение в пользу девочки.

Так, например, Максим Галкин, Светлана Лобода, Максим Фадеев – записали видеообращение своим поклонникам, где показали все свое недовольство. Их разозлил тот факт, что из-за возможно подтасовки голосов, дети с обычных семей не получили шанса встать на большую сцену и осуществить свою мечту, а вот Микелла, похоже правильно родилась в семье отца-олигарха и дедушки нефтяного магната.

Тем временем, социальные сети стали выдавать сведения о том, каким именно образом ей удалось с большим отрывом одержать победу. Одной из таких ситуаций рассказала Instagram-группа «Только не кому». Они поведали, что в одну из военных частей города Екатеринбурга прислали 3000 сим-карт, чтобы военнослужащие в обязательном порядке проголосовали за Абрамову. Честно или нет, досталась победа Микелле – пообещал выяснить генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Но, после того, как он лично занялся расследованием – больше никакой информации в СМИ об аннулировании или подтверждении победы девочки не поступило. Многие телезрители рассудили так, что если Алсу теперь стала изгоем на «Первом», то по идее, не должна появляться в эфире программ телеканала. Но, как выяснилось, вчера в эфир вышла программа «Сегодня вечером» с ведущими Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой.

Зрители были возмущены появлением Алсу в программе и буквально закидали страницу «Первого канала» злобными комментариями: «Сколько она заплатила Эрнсту?», «пытаются теперь реабилитировать популярность Алсу», «Ей бы давать курсы, как за день за****? Свою идеальную репутацию», «сидела недовольная, надутая вся…Прямо одолжение сделала своим приходом…Ох, и разочаровала она меня…А косила под порядочную, воспитанную девушку из хорошей семьи».

И, действительно, складывается такое впечатление, что за эту программу Константин Эрнст получил некую выгоду, либо его «попросили» более влиятельные люди выпустить эфир с Алсу, путем давления.

После того, как скандал принял большой общественный резонанс – хорошая репутация певицы подверглась сомнению, как со стороны звезд, так и со стороны фанатов. Внимательные зрители обратили внимание, что за весь вечер очень грустная Алсу практически не проронила ни слова и только спела в конце.

Кроме того, Максим Галкин вообще отказался с ней контактировать за все время съемок. Он буквально всем своим видом показывал, что крайне недоволен ее присутствием в этой студии и не задал ей ни одного вопроса.