Зима потеряет кормильца? Омаров намекнул на раскол в отношениях с Бородиной

Сегодня, 06:00

Ксения Бородина отказалась ехать с мужем в одной машине.

Курбан Омаров поделился в Instagram со своими подписчиками stories, показав какой он хороший и заботливый муж. По словам Курбана, он рано встал и сделал это не зря. Бизнесмен перегоняет автобус из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы в культурной столице встретить свою жену. Ведь она с друзьями поехала по экскурсиям на поезде «Сапсан». За час он доехал до Твери, сообщил, что это долго, так, как едет с другом, которому нужны частые остановки. Вполне вероятно, что Курбан с Ксенией поругались перед отъездом, ведь она отказалась ехать с мужем в одной машине и предпочла друзей. Тем временем, ведущая поехала в Питер на поезде, а Курбан несся на автобусе и рассказывал подписчикам буквально, какой он герой. По-видимому, Омаров стал переживать об утренней ссоре. В своем видео, он начал оправдываться, якобы Ксюша с подружками сама не захотела ехать на машине, а Курбан, как настоящий мужчина, встретил их на вокзале.

Своим видеообращением, Омаров намекнул на раскол в отношениях с Бородиной. Обозреватели шутят, что «Зина» может остаться без кормилицы.

«Ваши поехали на Сапсане, чтоб шампусика испить и клубничкой закусить», - пишут фолловеры Омарова.

«Непьющие поехали на машине», - ответил бизнесмен. Курбан намекнул своим подписчикам, что Бородина поехала на поезде, чтобы в очередной раз выпить. Скорее всего, в семье Ксюши и Курбана не все так гладко,как кажется. Ведь когда люди любят друг друга - они не устраивают показуху о проделанных поступках, не хвастаютя на камеру своими подвигами и не пытаюстя убедить подписчков, что много зарабатывает для своей возлюбленной. Последнее время отношения Ксении и Курбана находятся на поверхности. СМИ и соцсети обсуждают их возможный матриархат и измены супруга. Может быть именно поэтому, Бородина боится участвовать в различных телепередачах.