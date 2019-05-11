«Можно пропиариться?»: Бородина наконец призналась, как проходит кастинг в Дом-2

Сегодня, 03:55

Телеведущая в саркастической форме заявила, что на проект берут только девушек легкого поведения ради поднятия и сохранения рейтингов на ТНТ.

В подтверждение тому, что телепроект «Дом-2» уже держится исключительно на скандальности ведущая Ксения Бородина оставила комментарий по этому поводу. В тот момент, когда одна женщина из подписчиков сказала, что работает с тремя высшими образованиями, чтобы прокормить детей, в то время как девушки легкого поведения ведут роскошную жизнь, ничего не делая, а только разводя интриги и сплетни.

В ответ на это, Бородина наконец призналась, как участники попадают на проект через кастинг. Якобы девушки приходят туда ради популярности и пиара, а нравственная составляющая совсем не играет роли в их поведении. И даже дело не в несправедливости, а в том, что подрастающее поколение смотрит и впитывает это с телеэкранов. Что можно добиться успеха и популярности всего лишь ведя себя непристойно, считают комментаторы. В то время как человек с тремя высшими образованиями еле сводит концы с концами.

И ведь правда, что «Дом-2» постоянно остается на слуху за счет драк, ругани и скандалов. Изначально проект подразумевался для людей, которые хотят найти свои вторые половинки. А теперь молодые люди идут туда только за деньгами и популярностью. Например, Яна Шевцова, которая даже на телевидении не раз признавалась, что у нее несколько мужчин и она считает это нормальным. Указывая, что для нее самым главным остается материальная обеспеченность.