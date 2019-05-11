Старые и никчёмные? Резидент Comedy club высмеял ведущих передачи «Давай поженимся!»

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«На Первом канале одна роза, которую лет 20 никто не принимал - это Роза Сябитова», - грубо высказался юморист.

Вчера, на телеканале ТНТ прошла передача Comedy club, на которой участник программы – Иван Половинкин сравнил передачи ТНТ с «Первым каналом». Он высмеял телеведущих передачи «Давай поженимся!», сравнив с шоу «Холостяк». По его мнению, на канале ТНТ холостяк крутой, он предлагает девушкам розу, а на «Первом» бывшие женатые дядечки с животами, которые говорят, что хотят жениться на Полине.

Он сравнил Розу Сябитову со розой из холостяка. Иван намекнул, что ведущие на данной передаче старые и никчёмные, которые давно изжили себя. Для Сябитовой, возможно, данная передача потолок, а вот Гузеева, когда-то была звездой высокого полёта, которая и рада бы продолжить карьеру актрисы, но к сожалению, никто не зовёт.

Скорее всего, юморист сказал про Сябитову, потому что у неё репутация влюбчивой и «падкой» на мужчин женщины, которая не пропустит ни одного симпатичного. Возраст для Розы не играет никакой роли, она предпочитает мужчин намного младше себя. Телеведущая при возможности старается зацепить понравившегося ей кавалера и подчеркнуть его сексуальность.

Лариса Гузеева тоже не остаётся в стороне, она очень прямолинейная и при возможности, довольно колко указывает участникам на их недостатки. На шоу «Холостяк» формат передачи более серьёзный, ведущий ведёт себя довольно сдержанно и не позволяет себе высказываться, в адрес девушек, тем более неуважительно.

Возможно, он считает, что данная передача изжила себя. Сейчас программа состоит из стёба Гузеевой и заигрывания Сябитовой с участниками.

Резидент намекнул, что данная передача выглядит посмешищем телеканала и лишь смешит людей нелепыми ситуациями.

«Богатым холостяком быть круто, а вот разведённым мужиком не очень», - высказался юморист. По словам резидента можно сделать вывод, что Первый канал проигрывает ТНТ.

«Первый канал» давно задрал планку, которой вовсе не соответствует, в доказательство данным словам можно привести телепередачу «Давай поженимся!», - пишут зрители.