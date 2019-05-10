Кавалер вывез на рыбалку? Бузова сменила гламурное платье на «штанцы как у бати»

Сегодня, 22:30

«Безразмерное барахло», купленное задешево, натянула на себя Оля, считают ее подписчики.

Странное видео сегодня певица Ольга Бузова опубликовала из Самары – в нем артистка, одетая по-простому, стоит на борту какого-то плавательного средства и танцует под свою песню. Ради водной прогулки Бузова, видимо, и сменила гламурное дизайнерское платье на «штанцы как у бати», и последний факт не оставили без внимания поклонники звезды. Они уверены, что артистка купила то «безразмерное барахло» задешево в каком-то из магазинов, которые как раз и специализируется на продаже аналогичной одежды.

Конечно, штаны Бузовой довольно интересный момент, но куда интереснее то, как именно и почему артистка могла оказаться в столь неприглядном месте. Неужели ее кавалер вывез «культурно отдохнуть» на рыбалку? К слову, судя по тому, как именно снималось видео, его оператор уже успел выпить чего-нибудь горячительного, ведь ролик то снимается в горизонтальном формате, а потом резко переворачивается на вертикальный режим. Впрочем, хорошо, что у снимающего телефон вообще из рук не выпал. Кем именно был тот самый оператор – загадка, но учитывая, что еще днем звезда целовалась с продюсером Арам Арчером на камеру, то именно он и мог снимать Бузову в лодке.