Скажи мне кто твой пёс, и я скажу кто ты: Агрессия питомца Орловой могла выдать ее склочный характер

Сегодня, 21:04

Игрой на камеру и в соцсетях телеведущая может скрывать свою истинную «сущность».

Ольга Орлова зарекомендовала себя на телевидении как доброжелательная, милая женщина, которая практически не способна на негативные эмоции. Да и в социальных сетях, точнее на своей официальной странице в Instagram, телеведущая всячески пытается продемонстрировать своё милосердие. В первую очередь, нежные чувства звезда проявляет к домашним животным: у Ольги, фактически, целый приют (в доме проживают десять собак и больше десятка кошек). Так что, можно смело сказать, что именно питомцы стали лучшими друзьями вечной невесты.

Исходя из этого, на первый взгляд непонятно, почему некоторые домашние животные телеведущей ведут себя очень агрессивно. Её отношения с собаками можно описать, переформулировав пословицу: скажи мне кто твой пёс, и я скажу кто ты. Можно предположить, что Орлова только на камеру ведёт себя так спокойно и благочестиво, а на деле может иметь весьма склочный характер. Именно такая «сущность», вероятно, и мешает ей построить счастливую семейную жизнь, найти взаимопонимание с подросшим сыном.

В одном из своих постов в социальной сети телеведущая отметила, что сама иногда побаивается одного из псов и, скорее всего, неспроста, ведь он может отражать поведение Ольги дома. Если Дина (так зовут агрессивную собаку) «может оторвать голову», то её хозяйка, возможно, предпочитает «идти по головам».