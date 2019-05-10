Ведьминский сглаз по соцсетям. Лазарев рассказал о «магическом» воздействии на сына

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Певец боится выкладывать фото или видео с Никитой, чтобы тот не заболел.

Недавно певец Сергей Лазарев пришел на передачу к Регине Тодоренко и ответил на ее вопросы. В частности, когда речь зашла о хайпе и ведении страничек в соцсети, артист сказал, что никогда не гнался за «лайками» и популярностью в интернете. Напротив, по его словам, он хочет удалить все свои аккаунты из соцсетей сразу после того, как его участие на «Евровидении» закончится. Когда Тодоренко спросила Сергея, почему он так категорически настроен относительно интернета, тот рассказал о «магическом» воздействии на сына из-за фото мальчика, которые Лазарев публиковал в Сети.

Сергей говорил, что после публикации снимков Никита начинал чихать, что его отец и списал на нечто необъяснимое, правда, буквально не говорил, что на мальчика воздействовал ведьминский сглаз по соцсетям. Оказывается, певец очень сильно суеверен и склонен верить в мистику, и, возможно, именно из-за страха пресловутого сглаза он не хотел показывать фото своего наследника в течение нескольких лет после его рождения. Именно из-за скрытности кумира многие его поклонники были уверены, что он просто усыновил мальчика из детского дома.