Теперь виниры заберут. В Кисловодске на Катю Лель снова могли «напасть» инопланетяне

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После такой «встречи» Лель снова может порадовать фанатов новым хитом в стиле «Джага-джага».

После скандальной истории с украденными зубами Кати Лель в далёкие 90-е, что стало известно совсем недавно, певица снова шокирует очередным рассказам о том, что её преследуют инопланетяне. Как рассказала сама звезда, на неё снова могли напасть пришельцы только уже в номере отеля в Кисловодске.

Если при прошлой «встрече» Кате пришлось пожертвовать своими настоящими зубами, то теперь из-за наличия виниров, эстетических пластинок на зубах для создания белоснежной улыбки, возможно Лель пришлось отдать и их.

В Instagram звезда опубликовала видео, на котором показывала две мигающие точки в ночном небе и называла их пришельцами, которые контролируют ее. В разговоре со своей дочерью, Эмилией Кузнецовой, знаменитость вскрикнула: «Их две. Раз-два!»

К слову сказать, возможно, роковое похищение инопланетян в 90-х сыграло большую роль на становление сольной карьеры певицы, ведь, не исключено, что, пообщавшись с инопланетянами, Лель и придумала все свои хиты от «Муси-пуси» до «Джаги-джаги», которые только и ассоциируются со звездой.