Все-таки любовь? Лорак и Лазарев «засветились» вместе в Израиле

Сегодня, 10:00

Новое совместное фото артистов может стать подтверждением их романа.

Сразу же после скандала вокруг измен экс-мужа Ани Лорак в сети заговорили об отношениях певицы с Сергеем Лазаревым. Коллеги по сцене очень часто стали появляться вместе не только на мероприятиях, но и на отдыхе, чем подогрели слухи о своем романе. Судя по всему, разговоры о возможной беременности Каролины заставили влюбленных скрываться от публики. Теперь артисты как будто специально стараются сделать вид, что видятся очень редко, дабы опровергнуть слухи о любовных связях.

Однако, недавно в сети появилось фото, которое может говорить о том, что между Лорак и Лазаревым все-таки есть любовь. Похоже, коллеги «засветились» вместе в Израиле. Сейчас Сергей вместе со своим наставников Филиппом Киркоровым находится в городе Тель-Авив, где состоится песенный конкурс «Евровидение-2019». Один из пользователей выставил на всеобщее обозрение снимок, на котором запечатлены Лазарев и Лорак. Похоже, Каролина прилетела поддержать своего возлюбленного. Судя по описанию, фото сделано в Тель-Авиве. Не исключено, что кадр в фан-группе Лорак может быть обычным фотошопом. Ни на странице Лазарева, ни в аккаунте Лорак нет подобного фото.

Однако, некоторые факты могут быть свидетельством того, что снимок все-таки подлинный. Стоит отметить, что последняя публикация в аккаунте Лорак появилась еще два дня назад. Вполне возможно, певица не публикует снимки, дабы не «спалить» свое местонахождение. Кроме того, Лазарев на снимке позирует в той же кепке, которую можно заметить на нем в его Instagram Stories.