«Под шумок исправила»: Пынзарь заподозрили в пластической операции на ягодицах

Сегодня, 17:01

Недавняя коррекция лица может быть не единственным хирургическим вмешательством.

В последнее время погоня за идеалами красоты стала буквально навязчивой идеей каждой девушки. Так, молодая звезда «Дома-2» Даша Пынзарь прославилась особым пристрастием к пластическим операциями: увеличение груди, пластика губ и регулярные «уколы красоты». Более того, как известно, недавно Пынзарь сделала операцию по коррекции формы лица, а точнее - подбородка, из-за чего уже несколько недель ходит в специальных повязках. Однако, как оказалось, удаление брыли может быть не единственным хирургическим вмешательством на теле Даши.

В соцсети Даша поделилась совместным роликом с сыном, где весело проводит время за поеданием мороженного на пляже. Примечательным стал внешний вид девушки: короткие шорты, что открыто демонстрировали «пятую точку» экс-участницы телестройки.

Фанаты даже заподозрили Пынзарь в пластической операции на ягодицах. Судя по всему, внезапно округлые формы Пынзарь вызвали ряд вопросов среди фанатов. Не исключено, что звезда «Дома-2» под шумок исправила не только обвисшие щёки, но и придала форму «пятой точке», уверены в сети. Тем не менее, отмечают поклонники, в погоне за красотой Пынзарь рискует не только утратить свою индивидуальность, но и окончательно «угробить» здоровье.