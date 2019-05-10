Задумалась об ЭКО. Бузова «спалила» возможное бесплодие

Сегодня, 17:26

За 33 года певица почему-то не забеременела естественным путем ни с мужем, ни без него.

Певица Ольга Бузова за 33 года своей жизни добилась многого – есть деньги, есть слава, ее узнают на улице, а фото в соцсетях набирают сотни тысяч лайков в 15 млн аккаунте. Вот только радость материнства артистке почему-то так и не удалось познать, хотя, судя по всему, Оля действительно сильно любит детей и хотела бы их завести. Недавно она рассказала своим поклонникам, что задумалась об ЭКО, то есть об искусственном оплодотворении, и тем самым неожиданно «спалила» свое возможное бесплодие.

Дело в том, что ЭКО рекомендуют далеко не всем женщинам, которые этого хотят. Если здоровая дама-одиночка придет в гинекологический центр с просьбой об искусственном оплодотворении ей в первую очередь дадут ссылку на сайт знакомств с мужчинами – там это делается естественно и абсолютно бесплатно. Но если у этой одиночки к тому же есть проблемы гинекологического спектра, мешающие забеременеть, тогда уже врачи охотнее берутся помочь женщине продолжить свой род с помощью ЭКО. Может быть, и у Ольги Бузовой тоже есть некие проблемы, из-за которых зачать ребенка даже с мужчиной ей не просто, что и объяснило бы то, что она не родила малыша в браке с Дмитрием Тарасовым. Впрочем, это только предположение, истинное состояние здоровье артистки известно только ее лечащему врачу.