Для старости в радость. Борисова из-за страха одиночества могла помириться с дочерью

Сегодня, 10:30

Наркотическая зависимость и сложный путь избавления от неё заставили звезду переосмыслить отношения с родственниками.

Прошло немного более двух лет после того, как Дана Борисова избавилась от пагубной зависимости. Напомним, что в наркомании телеведущей призналась её мать, а после, с помощью близких, артистка проходила реабилитацию в Таиланде.

Сразу после возвращения к нормальной жизни телеведущая пыталась наладить отношения с единственной дочерью, Полиной, но не всё складывалось гладко и упущенные годы воспитания отразились на характере девочки. Она несколько раз уходила к отцу, позволяла себе выражаться в сторону матери нецензурной лексикой.

Видимо, Дане действительно было очень трудно помириться с дочерью, и она могла настолько «прогнуться» под ребёнка только из-за страха одиночества. Ведь, личная жизнь у Борисовой явно не складывается и после многочисленных попыток встретить избранника, звезда таки приняла верное решение и всерьёз занялась дочерью. Если план звезды удержать проблемного подростка возле себя удастся, то, вполне вероятно, Полина перерастёт, будет поддерживать мать и артистку ждёт старость в радость.