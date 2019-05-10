Уведет жену у «брата». Лазарев открыто заигрывал с Тодоренко на глазах у Топалова

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Неловкие оправдывания супруги и бывшего коллеги по сцене касательно их совместного отдыха в Дубаи буквально загнали мужа Регины в тупик.

Недавно вышел выпуск «Пятница с Региной», в котором впервые гостем стал мужчина, и не какой-нибудь случайный артист, а Сергей Лазарев. Артист в начале нулевых выступал с мужем ведущей передачи Регины Тодоренко Владом Топаловым в одной музыкальной группе под названием Smash!!, до тех пор, пока коллектив не распался. Однако гость шоу Регины начал вести себя весьма двусмысленно едва только переступил порог съемочной площадки. В частности, в какой-то момент Лазарев открыто заигрывал с Тодоренко на глазах у Топалова, пока тот наблюдал за ними несколько ошарашенно.

Благо, что Сергей и Регина быстро спохватились, вспомнили, что их снимают несколько камер и ловко начали переводить тему их возможного романа в шутку. Например, то, что Лазарев и Тодоренко совсем недавно оба отдыхали в Дубаи, они сами быстро назвали забавным стечением обстоятельств. Но впоследствии между Региной и Сергеем на протяжении всей беседы чувствовалась искра взаимной симпатии, что только усиливает подозрения в их романе. Может ли быть так, что именно из-за этой симпатии Лазарев уведет жену у «брата»? Да, именно братом стал считать Сергей Влада за время их близкой дружбы и выступлений на сцене, даже отца Топалова Лазарев называет «дэдди» (от англ. daddy - папа) и все еще считает его примером мужчины для себя. В любом случае, время покажет то, как будут или не будут развиваться отношения Лазарева и Тодоренко.