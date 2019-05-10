Из фигуриста в «козла»? Рудковская за снимком с животными может скрывать семейные проблемы

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Угасшие чувства или потребительский характер может подтолкнуть Яну к разводу с Плющенко.

Слухи о проблемах в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко активно обсуждаются в сети на протяжении нескольких месяцев: неоднозначные выходки Яны, «холод» в паре и раздельное времяпровождение говоярт о том, что у звезд не все в порядке. Возможно, за долгие годы брака чувства пары сменились бытовой жизнью, а страсти утихли. К тому же, новое фото Рудковской подогревает догадки: в соцсети продюсер опубликовала совместный снимок с козлятами из отпуска в Марракеше, куда отправилась в компании подруги.

Рудковская за снимком с животными может скрывать семейные проблемы. Стоит отметить двусмысленную подпись к фото: «Я всегда знала, что животные меня любят». Не исключено, что таким постом Яна могла намекнуть на истинное отношение к Плющенко, буквально преобразив мужа из фигуриста в «козла». Судя по всему, потребительская черта продюсера могла преобладать в отношениях с Евгением и теперь, когда фигурист может оказаться на закате карьеры, он рискует остаться не только без профессионального «детища», но и без семейного счастья.