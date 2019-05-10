Изуродовали лицо? Барановская могла стать жертвой неудачной «пластики» в Италии

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Телеведущая прикрывала глаза, но засветила кривой формы губы на видео.

Несколько дней назад ведущая передачи «Мужское/Женское» Юлия Барановская отправилась в небольшой отпуск за границу. До сих пор она не говорила конкретно, с какой целью вместе с двумя сыновьями прилетела в Италию, однако, похоже, ее секрет удалось раскрыть.

Накануне в личном профиле в Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена в красном спортивном костюме и очках под цвет. Похоже, в комментариях телеведущая специально вызвала обсуждение того, во что была одета, чтобы отвлечь внимание от своего лица. Тем не менее, как-либо скорректировать не удалось его на видео.

В «сторис» у нее появилось видео, на котором она вблизи снимает себя и рассказывает о планах на предстоящий день. Так как Барановская активно поворачивала голову, то с разных ракурсов было видно, что форма ее губ изменилась, возможно, из-за введенных в них филлеров. Тем не менее, вряд ли можно сказать, что они стали красивее - их форма оказалась по-необычному искривленной.

Кроме того, сегодня целый день знаменитость ходит в очках и не сняла их даже ради того, чтобы сделать снимок. Похоже, что в Италии она могла не только подкорректировать губы, но и провести пластическую операцию на глазах. Однако, по-видимому, даже сама она считает себя жертвой неудачных манипуляций, раз прячет их последствия. Возможно, местные специалисты изуродовали ее лицо, так что в Россию она может вернуться, чтобы исправлять последствия их действий.

Однако может быть и так, что возможная операция на глазах прошла лучше, чем «пластика» губ, тогда вскоре бывшая Аршавина предстанет перед поклонниками изменившейся и похорошевшей.