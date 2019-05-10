«Это мерзость» - Виторган разозлился, что его высказывание о Дне Победы извратили в СМИ

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Экс-супруг Собчак объяснил, почему нынешнему поколению нет смысла отмечать 9 мая.

Впервые за долгое время имя актера Максима Виторана упомянули в СМИ не в контексте его развода с ведущей Ксенией Собчак, однако этот раз артист в новостях выглядел аналогом эдакого Гринча, портящего Рождество, но только в контексте Великой Победы. В большом количестве информационных ресурсов его почему-то пытались выставить врагом народа из-за высказываний о 9 мая.

Виторган писал, что нынешнему поколению, фактически, чего праздновать, так никто из-за тех молодых людей, надевающих шинели, пилотки и фейковые медали не воевал во Второй мировой войне. В СМИ же Виторгану приписали призыв к полному отказу от празднования 9 мая. Виторган разозлился, что его высказывание о Дне Победы извратили в СМИ. В новом посте на своей странице он дал максимально развернутый комментарий по этому поводу.

«Это мерзость», - пишет артист о тех изданиях, которые ради заголовка обвиняли его в чем угодно. На самом деле Виторган не пытался задеть кого-либо из ветеранов или тех, кто пережил войну, ведь слова о том, что «праздновать нечего» относились именно нынешнему поколению.

Впрочем, хоть высказывание артиста выглядит полным и исчерпывающим, у его поклонников остались вопросы о том, почему им не нужно праздновать победу, если они просто хотят порадоваться за победу СССР над фашизмом. В комментариях артист отвечал, что радоваться никто не запрещает, но при этом нужно помнить, что это не та радость, какая бывает в любом другом празднике, вроде Дня города.