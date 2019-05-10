«Постанова» ради сына? Тодоренко красивым фото пытается скрыть семейные проблемы

Сегодня, 14:00

Лёгкий пиар или стремление счастливого будущего для сына могут вынудить пару сохранить брак.

Слухи о проблемах в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова активно обсуждаются в сети на протяжении нескольких месяцев: «холод» в отношениях, неоднозначные насмешки друг над другом и отстранённое поведение. Не исключено, что пара сейчас переживает не лучшие времена и в попытке спасти брак отправилась на отдых в Турцию, откуда делятся красочными снимками и роликами. Не осталось без внимания и последнее фото в аккаунте Регины: на снимке супруги позируют за завтраком в романтичной обстановке.

И всё бы ничего, вот только Тодоренко красивым фото, похоже, пытается скрыть семейные проблемы. На снимке отчётливо заметен отстранённый настрой и закрытая поза Топалова, что может свидетельствовать о разладе возлюбленных. Судя по всему, супруги по примеру многих звёздных коллег намериваются скрыть скандалы за постановочными снимками «архивной» идиллии. К тому же, не исключено, что такая «постанова» семейного счастья необходима ради маленького сына Михаила. Тем не менее, таким поведением Регина и Влад только подогревают догадки о возможном разводе.