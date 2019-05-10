Жаба задавила - Волочкова «отказалась» от любовника ради отдыха «на всю катушку»

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Балерина, похоже, показала свое истинное отношение к тайному ухажеру.

Недавно Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок из аэропорта, отметив, что спонтанно решила улететь. Куда отправилась отдыхать прима, пока неизвестно. Ясно лишь одно – Волочкова решила отдохнуть, как обычно, в гордом одиночестве. Ни в одной публикации танцовщица не упомянула о своем тайном любовнике, который якобы у нее есть. «Прилетела я счастливая!», - написала Анастасия, тем самым подтвердив, что путешествует одна.

Кажется подозрительным, что Волочкова уже во второй раз отказывается брать в путешествие своего возлюбленного. Ранее прима бросила любимого человека, решив отметить новогодние праздники на Мальдивах. Теперь же, судя по всему, снова улетела за границу без предполагаемого любовника. Вполне возможно, жениха попросту не существует. Однако, если с Волочковой действительно живет молодой человек, то можно предположить, что балерину просто напросто «задавила жаба».

Прима уже давно не дает грандиозных концертов, поэтому не исключено, что ее финансы «поют романсы». Реклама в Instagram, а также съемки в телевизионных программах, видимо - единственное, что приносит Анастасии доход. Не исключено, что Волочкова «отказалась» на время от любовника ради отдыха «на всю катушку». Ведь, в противном случае, приме пришлось бы тратиться и на своего жениха, а это удвоило бы расходы. Похоже, Анастасия в очередной раз доказала, что, кроме себя любимой, ей никто не нужен.