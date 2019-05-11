Харламов и Асмус хотят сделать из ребёнка «рабочую лошадку»

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Вероятно, родители вдохновились идеей Яны Рудковской и мечтают, чтобы дочь отрабатывала купленные игрушки и отдых в Дубае.

Несколько дней назад, появилось информация о «важном» событии – Кристина Асмус и Гарик Харламов пришли к мнению завести страницу в Instagram для дочери. Вероятно, для этого они 5 лет прятали лицо дочери, чтобы создать личный блог, на который из интереса подпишутся миллионы пользователей.

В Instagram Харламова появились предположения от подписчиков, что пара хочет сделать из дочери рабочую лошадку, при желании в настоящее время звёздные дети могут хорошо зарабатывать на рекламе и не только на игрушки. Если хорошо пойдет, то дочь быстро сможет отработать отдых в Дубае. Возможно, они вдохновились идеей Яны Рудковской, которую многие обвиняют в эксплуатации детского труда.

Вполне возможно, что Кристина готовит дочь к публичной жизни, может, она мечтает сделать из дочери актрису. Если она будет популярна в сети, то у неё больше шансов, чем у других детей быть замеченной. А если они продолжать ребёнка прятать, то ни о какой карьере и речи быть не может.

«Будет зарабатывать на рекламе, как мамка с папкой. Да и может, роли в кино предложат», - пишут пользователи Гарика.

Много лет Кристина и Гарик скрывали от посторонних глаз лицо ребёнка, только в 2016 году молодые родители стали показывать ребёнка со спины. Ходили слухи, что известные издательства предлагали паре хороший гонорар за фотографию с дочерью на обложке, но родители оставались непреклонны. Вероятно, Кристина боялась сглаза, многие мамы придерживаются мнения, что лицо ребёнка нельзя показывать, чтобы доброжелатели не «околдовали». Пользователи не понимают, логики таких мам: «Если родители прячут ребёнка от сглаза, то почему в 5 лет выставляют? Потому что уже взрослый и пусть отбивается сам?».