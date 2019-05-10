Почему юморист скрывает? Жена Галустяна прошла реабилитацию в клинике неврозов

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Об этом сообщила Instagram-группа Gavrilovnak1. Кроме того, страница Виктории стала абсолютно безжизненна и натолкнула подписчиков на неоднозначные выводы о причинах болезни.

В сети появилась информация о тяжёлом положении супруги Михаила Галустяна. Instagram группа «Gavrilovnak1» опубликовала на своей странице информацию о том, что жена юмориста находилась в одной из Московских клиник психической терапии.

«Где-нибудь была информация, что жену Галустяна только недавно выписали из психушки? В инете нигде не нашла, но это правда», - опубликовала текст администратор данной группы.

Пользователи данной группы написали в комментариях, что уже слышали данную информацию, но она не в «психушке», а в клинике неврозов имени З.П. Соловьёва (станция Шаболовская). По версии подписчиков, девушка страдала паническими атаками.

Хейтеры считают, что Михаил является основной причиной нервных срывов супруги: «Мишаня тиран и доводит её, из-за чего у неё панические атаки».

После интервью Михаила на программе «Наедине со всеми» можно сделать вывод, что Михаил обладает довольно жёстким характером с деспотичными наклонностями. Многие считают, что юморист только на экране добрый и положительный персонаж, а в жизни подавляет свою жену.

Пользователи подчеркнули, что страница Виктории абсолютно безжизненна и натолкнула подписчиков на неоднозначные выводы о причинах болезни. Если обратить внимание на Instagram Виктории Галустян, то видно, что девушка последний раз делилась публикацией 3 апреля, что ей несвойственно. Ранее Виктория радовала пользователей снимками с периодичностью в 3-4 дня и была успешным блогером. Именно поэтому, складывается впечатление, что распространенная информация в данной группе, может вполне соответствовать действительности.

Многих волнует вопрос, почему Михаил так тщательно скрывает болезнь супруги. Его поведение подталкивает на размышления, артист резко закрыл комментарии в личном блоге и не публикует совместных фотографий с супругой, вероятно, он боится спровоцировать публику на обсуждения. Страница Михаила на сегодняшний день имеет по большей части рабочий характер. Хотя раньше он охотно делился фотокарточками из семейного архива.

На самом деле панические атаки не редкость в наше время, данным заболеванием страдают люди обоих полов и практически всех возрастов. Наиболее распространённый страх среди пациентов – это страх умереть от инфаркта или инсульта, страх вести себя неадекватно или выглядеть смешно, страх повести себя неправильно. Данные страхи провоцируют симптомы, и человеку кажется, что он по-настоящему сходит с ума, либо чувствует навязчивые ощущения в области сердца.

«Тут недавно дева писала про панические атаки и под постом многие написали, что у них такая же фигня. Только они не лечат ждут когда само пройдет», - пишут пользователи данной группы.