Скучает по Барановской? Галкин все чаще проводит время в одиночестве без Пугачевой

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Юлия Барановская может сойтись с бывшим мужем Аршавиным. Вероятно, по этой причине комик любит находится наедине с прродой и размышляет, заметили его поклонники.

Максим Галкин уже долго время показывает своим подписчикам, как проводит время в одиночестве. Еще с момента прохождения музыкального фестиваля «Жара» в Дубае, поклонники комика обратили внимание, что он обошел стороной шумную тусовку почти всех звезд российского шоу-бизнеса и предпочел прогуляться в одиночестве по ночному городу. Тогда они считали, что Пугачева стала проводить время с Киркоровым, по совместительству со своим бывшим мужем и Галкин оказался не у дел в тот момент.

Но они уже вернулись с ОАЭ, комик дал концерт в Вильнюсе, однако он продолжает гулять один и слушать звуки природы. Возможно, это дает ему сосредоточиться на своих мыслях, в том числе и о Юлии Барановской. В свою очередь, в роман с которой его пытались втянуть СМИ и общественность. Подписчики Максима Галкина предположили, что причиной печального настроя и одиночества стала новость о том, что Барановская может сойтись со своим бывшим супругом — футболистом Андреем Аршавиным.

Галкин на протяжении нескольких лет отстраняется от своей нынешней супруги, это заметно по фотографиям и по светским вечеринкам, на которых пара находится порознь. Возможно, ему наскучила королева российской эстрады или же виной всему возрастной контраст в паре. А теперь еще и появилась вероятность, что Юлия Барановская перестанет быть свободной.