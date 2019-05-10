Сияет от счастья! Барановской не удаётся скрыть вероятное возвращение Аршавина в семью

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Футболист прилетел в Москву, чтобы отметить 9 мая с экс-супругой и их детьми.

Все с трепетом ждали самый главный праздник страны – День Победы. День, когда мы ещё раз сможем почтить память героев Великой Отечественной войны и преклонится перед ветеранами за их подвиги. Но ещё с большим волнением, этот день ждала ведущая Первого канала - Юлия Барановская и на это была весомая причина. В Москву прилетел бывший муж и отец её детей - футболист Андрей Аршавин. Расстались влюбленные мягко говоря не «очень», но не смотря на это Юлия утверждает, что благодарна Андрею за 9 лет счастливой жизни. «Как бес попутал», именно так можно описать состояния Аршавина, который ушёл из семьи к другой женщине. Сейчас футболист одинок. Он развёлся со своей женой и полностью ушёл в работу. Барановская, за 5 лет жизни после расставания тоже не нашла свою любовь. Возможно потому, что у жизни на неё были другие планы. К приезду бывшего мужа Юля тщательно подготовилась и даже оба оделись в небесный цвет. На 9 мая она выставила фотографию своего невероятного преображения.

«Сияет от счастья!», «Юля, ты такая хорошенькая. У тебя светятся глаза! Расскажи, от чего?», «Кажется, я знаю для кого такая красота. Он оценит. Счастья Вам!», «Юля! Как же у Вас сияют глаза, просто невероятное зрелище», - комментировали подписчики.

Как не старалась, но Барановской не удалось скрыть вероятное возвращение Аршавина в семью. Позже, совместное фото со счастливой дочерью выставил и Андрей Аршавин. Как правильно заметили поклонники - у Юлии глаза блестели и сияли от счастья.

И, действительно, глаза женщины не умеют хранить тайны. Как надолго Аршавин приехал в Москву и что ожидает эту семью дальше - неизвестно. Сейчас вероятно, они наслаждаются обществом друг друга, потому, как оба долго не заходили в свой Instagram.