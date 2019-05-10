«Лицемерные и лживые»: Семью Бородиной раскритиковали после ее поздравления в День Победы

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Подписчики телеведущей, так отреагировали на ее фотосессию в мундире, заявив при этом, что сравнивать себя и героев войны позорно для Ксении.

В честь поздравления в День Победы телеведущая Ксения Бородина выложила фотографии в военном мундире времен Великой Отечественной войны. Сопроводив свой пост в Instagram подписью: «Они были такими, как мы, они строили планы, любили...». Однако, под данной публикацией высказалось большое количество недовольных подписчиков девушки, которые считают, что для Ксении сравнивать себя с участниками ВОВ - позорно.

В одном из таких комментариев содержалось следующее: «Они не были такими как мы! Нашли тоже что сравнивать. Сейчас все лицемерные, лживые. Которые и за семью постоять не могут, а эти люди воевали за страну в целом! Позорно писать Ксюша, что Вы такая же как они». Вероятнее всего, что данный комментарий был адресован семье Ксении Бородиной.

Также большое негодование вызвали фотографии телеведущей в военном мундире с макияжем и сделанными ногтями, пользователи расценили это негативно. Ее подписчики считают, что это совсем не тот случай, когда стоит поддерживать сценический образ, притворяясь участницей ВОВ. Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров часто оказываются в центре скандалов и обсуждений со стороны СМИ и фанатов. К сожалению, даже в преддверии праздника Дня Победы Ксения смогла разочаровать многих своих поклонников, выставив фотографию на военную тематику со своим участием.