Поспешила оправдаться? После скандала с Ольгой Бузовой – Ивлеева «показала», что она всего добилась сама

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Конфликт между двумя звездными девушками только набирает обороты. Ивлеева очень жестко высказалась в сторону Ольги, а певица очень достойно ответила своей сопернице.

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Две известные Instagram-блогерши - Ольга Бузова и Анастасия Ивлеева уже не первый год не могут разобраться кто же из них успешнее. Справедливости ради, стоит отметить, что первой «в драку» вступила скандальная Настя, которая заверила своих зрителей, что Бузова купила своих подписчиков, а боты помогли накрутить до 15 млн. Девушку явно задело, что она недотягивает до Ольги всего-то 4 млн человек. А буквально несколько дней назад, Ивлеева опубликовала выпуск очередного эфира программы AGENT SHOW, где в эфире с Юрием Музыченко обсуждает Бузову.

«Меня сравнивают с Бузовой, но у нас абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она взлетела в какой-то период и у меня подъем происходит. Я делаю его поэтапно, кирпичик к кирпичику. Я делаю его качественным, моя популярность основывается на благородстве и прекрасности, а она просто хайпит и когда она перестанет быть глупой и делать *****, то она станет совсем неинтересной», - прокомментировала Ивлеева.

Складывается впечатление, что Настю Ивлееву абсолютно точно «бесит» тот факт, что она «дышит в пятки» более успешной Ольге. Через несколько часов после эфира Ольга Бузова записала stories в Instagram, где ответила обидчице.

«Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости. Я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит удовольствие. Зарабатываю. С 14 лет, между прочим. И кайфую от всего того, чем я занимаюсь», - со слезами на глазах, но очень тонко и достойно Бузова «опустила» Ивлееву.

А в это время хэйтеры завалили Настю комментариями по поводу того, что она не справедливо рассудила Ольгу. Ивлеева не выдержала напора и сразу «показала» своим подписчикам, что она всего добилась сама, опубликовав список со своими желаниями.

В него попали откровенные признания звезды, датированные 2013 годом: «Развить что-то свое, чтобы подзаработать денег!», «купить тачку», «слетать на море», «посетить Аргентину», «купить маме телефон», «оплатить универ», «каждый месяц откладывать бабло». Вероятно, тем самым она поспешила оправдаться перед своими подписчиками. Складывается впечатление, что известная блогерша Настюшка-опасность неожиданно для всех решила «спуститься» по ближе к народу.

И, действительно, многие осуждают Ольгу Бузову за глупость и чрезмерность ее участия в жизни России. Но многочисленные видео-подтверждения говорят о том, что она не брезгует объятиями со своими фанатами, а также проводит встречи и раздает автографы.

Хэйтерам сразу вспоминается случай, когда Настя Ивлеева «показала свое истинное лицо» перед многомиллионной публикой, опубликовав на YouTube-канале видео, где прячется от своих фанатов в отеле города Сочи (на Красной Поляне) и называет их «дибилами».

А поклонники больше часа стоят и верят, что девушка выйдет раздать автографы: «Настя, Настя! Мы тебя тебя любим, выходи!».

В ответ Ивлеева только смеется и крутит пальцем у виска. Вот и получается, что на самом деле – Настя, которая вышла из народа, так далеко от него. Хэйтеры называют такое поведение по-иному - «поймала звезду».