«Обсосала уже всех мужиков»: Подписчики осуждают Глюкозу, которая испытывает мужа на прочность

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Глюкозу стали все чаще замечать в компании с разными мужчинами.

Певица добавила в свой Instagram видео, на котором она зацеловывает создателя лучших фильмов российского кинематографа Федора Бондарчука. Глюкоза нежно поздравляет Федора с днем рождения, путем многократных поцелуев Бондарчука.

«Наверно скоро Чистяков подаст на развод с ней. Обсосала уже почти всех мужиков и со всеми наобжималась», «обсосала уже всех мужиков», - осуждают певицу подписчики. Видимо, актриса испытывает мужа на прочност своими поступками. Вполне вероятно, чтобы Чистяков сам подал на развод, а она «выйдет сухой из воды». Несколько дней назад, Глюкозу уличили в романе с Виторганом, поскольку, певица выложила фото личного характера в свой профиль Instagram.

Сейчас же девушка заигрывает с Бондарчуком прямо на камеру. Наблюдатели задаются вопросом, где жена продюсера и почему она допускает столь ласковые и милые объятия. Так же обозреватели считают, что Глюкоза совсем не уважает своего мужа, потому как, если ты замужем, то и веди себя более скромно. Поведение Глюкозы вызывает негатив и отвращение у подписчков. В сети ходят слухи, что у Александра Чистякова была интимная переписка с Ксенией Собчак и скриншоты переписки слили в сеть.

Однако разгоревшийся было скандал, Наталье удалось быстро погасить и сохранить семью ради детей. Возможно, у Чистяковых уже давно нет любви, а живут они вместе только для полноценного воспитания детей. Не исключено, что Глюкоза ищет любовь на стороне, все чаще и чаще выставляя свои откровенные фото в купальнике, как бы призывая мужчин «попускать слюни» и начать действовать.