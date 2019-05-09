Из красавицы во фрика. Седокова продолжает уродовать лицо пластикой

Сегодня, 23:03

Губы певицы увеличились до такой степени, что уже красивыми кажутся далеко не всем.

У каждого человека свои идеалы красоты – кому-то нравятся люди полные, кому-то худые, кто-то без ума от мелких черт лица человека, а другие не против больших глаз, носа, губ. Однако есть очень тонкая грань между тем, когда естественно пухлые губы превращаются в два огромных искусственных «вареника», портящих лицо любого человека. Певица Анна Седокова, кажется, эту грань недавно перешла, и потому из красавицы, чье лицо кажется идеальным, она стремительно превращается во фрика, что отмечают даже ее собственные подписчики.

При этом звезда будто не понимает, что теряет привлекательность, а потому продолжает уродовать лицо пластикой. Кстати, это довольно распространенное явление среди женщин и мужчин, которые помещают косметолога и пластического хирурга – после десятого-двадцатого сеанса «уколов красоты» у человека будто стирается адекватное восприятие своей внешности. Появляется глупое желание: «Нужно больше, больше уколов», и в итоге человек потом ходит с надутым лицом, все с него смеются, он же думает – завидуют. Страшно представить, что Седокова станет одним из таких фриков -клоунов.