Не операция, а провал: Старания Пынзарь изменить лицо не увенчались успехом

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Часы под ножом хирурга и недели восстановления – все это могло быть зря.

Несколько недель назад Дарья Пынзарь в очередной раз легла на хирургический стол, чтобы исправить, как ей казалось, «ужасный» дефект. Женщине не нравился ее подбородок, который по ее мнению был недостаточно точеным, поэтому пластический хирург должен был исправить эту ситуацию. Судя по последним фото без повязки, старания Пынзарь изменить лицо не увенчались успехом. Ничего сверхъестественного с ее внешностью не случилось, те же щеки, обычный подбородок. Видимо, потраченная «круглая» сумма была просто выброшена на ветер.

Теперь становится понятно, почему Даша все время входит в платке. Скорее всего, даже она понимает, что это не операция, а провал. Никто не удивится, если телезвезда снова захочет что-то в себе изменить, и тогда в ней не останется ничего естественного и «своего». Фанаты до сих пор не могут понять, как ее супруг Сергей остался нетронутым. Из-за чрезмерного пристрастия к силиконовой красоте, Пынзарь вполне может заставить возлюбленного «раскромсать» свою внешность по ее примеру.