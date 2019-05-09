«Любовный треугольник страшилы» - Миро рассказала, зачем Собчак нужен Богомолов

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«Некрасивая» ведущая грамотно манипулирует мужчинами, если верить блогерше.

Блогерша из «Живого Журнала» Лена Миро любит затрагивать в своих статьях личности самых разных российских и зарубежных знаменитостей, и в этот раз решила «пропесочить» бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак. Недавно ведущая рассказала о расставании с супругом Максимом Виторганом, а, по слухам, произошло это из-за отношений Ксении с режиссером Константином Богомоловым. Миро прокомментировала «любовный треугольник страшилы», как она назвала Собчак, и рассказала, зачем звезде «Дома-2» нужен Богомолов.

Якобы из-за внешней непривлекательности, которую не исправляют пластические операции, Собчак научилась пробуждать мужские инстинкты не собственной красотой, а благодаря чувству соперничества. Едва только кавалер начинает терять к ней интерес, то Собчак, если верить наблюдениям Миро, сразу же заводит интрижку с новым партнером. Блоггерша считает, что участь Виторгана рано или поздно ждет и Богомолова, когда тот перестанет пылать любовью к Ксении.