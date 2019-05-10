Ни слова о ветеранах. Лобода проигнорировала День Победы

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Певица будто боится хоть слово сказать о празднике, чтобы не навлечь на себя гнев украинских националистов.

Еще во времена правления предыдущего президента Украины Петра Порошенко было решено, что страна будет праздновать День Победы «по-европейски» и на день раньше, главное, чтобы и здесь отличаться от России. С тех пор украинские артисты, если те боятся осуждения и осмеяния со стороны соотечественников, не должны, во-первых, поздравлять поклонников с 9 мая, а, во-вторых, ни в коем случае не публиковать фото с «колорадскими», как их называют националисты, лентами. В День Победы певица Светлана Лобода соблюдала эти два условия, но еще, видимо, на всякий случай, не сказала ни слова о ветеранах, и фактически проигнорировала такой значимый праздник для многих стариков и их потомков. Единственное, на что решилась артистка, так это написать: «9 мая».

Видимо, звезда понимает, что у нее достаточного много поклонников из России, многие из них ничего против Дня Победы не имеют, и именно их она этим постом хотела уважить. При этом сложно не заметить, что звезда будто боится слово лишнее сказать, чтобы не навлечь на себя гнев украинских националистов, которых сейчас полно в шоу-бизнесе Украины в целом. Видимо, после скандала на шоу «Голос.Дети», где Светлана была одной из судьей, она действительно больше не будет сотрудничать с российским телевидением и собирается переключиться на украинские медиа-ресурсы.